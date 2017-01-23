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Tahmazoğlu'ndan MÜSİAD'a hayırlı olsun ziyareti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:04
Tahmazoğlu'ndan MÜSİAD'a hayırlı olsun ziyareti
Tahmazoğlu'ndan MÜSİAD'a hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığına yapılan ziyarette Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Dernek Başkanı Mehmet Çelenk ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
"2017 yılı ülkemizin şahlanış yılı olacak"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı'nın yeni yönetimini ve yeni binasına hayırlı olsun demek için ziyarette bulunduklarını belirterek, "Öncelikle yeni kongrenizin ardından MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk'e ve yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Aslında iki kutlamayı bir araya getirdik. Hem başkanın ikinci dönemini hemde yeni bina için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.Önemli olan hizmet etmek binalarda bunun aracıdır. Eski binanızdaki yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz. Ama böyle fonksiyonel ve nezih bir binaya sahip olunması, hizmetlerin katlanarak artmasında da hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Güzel bir süreçten geçiyoruz. Birçok kişi olumsuz düşünse de ben olayları öyle değerlendirmiyorum.15 Temmuz hadisesi ve son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar, iyi yolda olduğumuzun çok bariz bir göstergesidir. 15 Temmuz sürecini yaşamasaydık. Ülkemizdeki bu birlik beraberliği bu kadar sıkı temin edemezdik. İçimizdeki hainler ülkemizin kılcal damarlarına kadar girmiş. 15 Temmuz süreci yaşanmasaydı bu hainleri temizleyemezdik. Şimdide ekonomik saldırıya geçtiler. Buda iyi yolda olduğumuzun göstergesi. 2017 yılında Türkiye'nin ekonomik alanda da önünün açıldığı bir yıl olacaktır. Anayasa değişikliği ve akabinde referandum olacak. Ben referandumda iyi bir netice çıkacağına inanıyorum. Milletimiz her şeyin farkında ve görüyor" dedi.
''Önemli hizmetler yapacağız''
Ziyarette konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yeni binalarındaki ilk toplantıyı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretiyle birlikte yaptıklarını belirterek "Uzun süredir hayalini kurduğumuz bir projeyi gerçekleştirdik. 2008 yılından yeni binamızın arsasını satın alarak 2011 yılında ise projelendirdik. Bitirmekte bizim yönetim kurulumuza nasip oldu. Burada Şehrimiz ve ülkemiz için önemli kararlar vereceğiz. Hem yönetimimizin hem de üyelerimizin hizmetine sunacağımız fonksiyonel bir yapı" diye konuştu.
(KU-OE-Y)

23.01.2017 15:07:20 TSI
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