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Denizli'de kayak öğrenmek bedava



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, vatandaşların istediği spor dalını yapabilmesi için ücretsiz spor kursları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, farklı bir projeye daha imza atarak gençleri kayak sporu ile tanıştırıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hataya geçirilen kayak merkezinden gençlerin yararlanması amacıyla ilk olarak ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için Denizli Kayak Merkezi, ücretsiz olacak.

Bu yıl ilk kez başlayacak proje ile Denizlili öğrenciler kayak sporu ile tanışacak. İlk olarak ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için başlatılan uygulama ile kayak öğrenmek isteyen gençler Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezine kayıt yaptırarak sömestri tatilinden başlayarak tüm sezon boyunca ücretsiz kayak kursu alabilecekler. Gençlerin kayak ve giysi takımları da Büyükşehir Belediyesince karşılanacak.

Denizlili gençleri ücretsiz kayak kurslarına davet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli'de spor yapmayan kalmasın' sloganıyla 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı sunduk. Kurslarımıza onbinlerce Denizlili büyük ilgi gösterdi. Şimdi ise ilk olarak gençlerimizi, ekranlardan imrenerek izlediğimiz kayak sporu ile tanıştıracağız. İsteyen tüm ortaokul ve lise öğrencileri, sömestr tatili ve sonrasında sezon boyunca kayak sporu ile ücretsiz buluşabilecek. Belki de bu kurslarla ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmenin temellerini atacağız" dedi.

(MT-



23.01.2017 15:09:24 TSI

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