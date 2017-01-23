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(Düzeltme) - 'Kanlı 20 ocak şehitleri' Iğdır'da anıldı



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IĞDIR (İHA) - Azerbaycan'ın bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamının kurbanları Iğdır'da anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğinin birlikte düzenlediği 1990 yılında yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anma programı Iğdır Kültür Merkezi'nde anıldı. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerimin okunduğu ve duaların edildiği programa, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ve başkonsolosluğun diplomatik heyeti, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ile Azerbaycan ve Türkiye'den vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, "Tarih, Türklere karşı yapılan soykırımlarla doludur. Türklerin batıda Viyana'dan doğuda ise Kafkaslardan çekilmeye başladıkları dönemlerden sonra Türk coğrafyasında yaşayan kardeşlerimiz soykırım, asimilasyon, işkence ve büyük göçlere maruz kalmışlardır, bunların en vahşetlisi ise 1990 yılının 20 ocağında yaşanmışdır" ifadelerini kullandı

Daha sonra katılımcılara "Kara Ocak" konulu slayt gösterisi izletildi. Slayt gösteriminden sonra konuşma yapan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev 1990 yılının 13 Aralık tarihinde Bakü'ye özel bir birlik getirildiğini hatırlattı. Bu özel birliğin çoğunun Ermeni asker ve subaylardan oluştuğuna dikkatleri yönelten Guliyev, "O birlikler rastgele ateş açıp sivil insanlarımızı, halkımızı katlettiler. Katletmekten zevk aldılar, sindirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Halkımız ayaklandı, özel birlikler olsa da onlara karşı koydu. Silahın üstüne silahsız gitmeyi de yıllar sonra Türkiye'de yaşadık. O zaman Sovyetler Birliği'nin getirdiği özel birlikti, burada ise kendi askerimizin üniformasını giyinmiş içimizden olan düşmanlarımızdı" dedi.

Azerbaycan halkının ummilli lideri Haydar Aliyev`in "bir millet iki devlet" sözlerine vurgu eden Nuru Guliyev, "15 Temmuz'u yapanlar milliyetçe, ırkça, dince aynı olsa da düşmanımıza uşaklık yapan, düşmanımızın oyuncağına dönmüş maalesef kendi içimizden olan insanlarımızdı" diye konuştu.

Iğdır Valisi Alpman da programda yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1990 katliamını FETÖ'nün darbe girişiminde yaşattıklarına benzeterek yaşanan olaylara değindi. Darbe girişiminde tankların 1990 Bakü Katliamı'ndaki gibi silahsız vatandaşların üzerine yürüdüğünü anlatan Vali Alpman, "Bakü'de yaklaşık 150 şehit vardı, 15 Temmuz'da da 240'ın üzerinde Türkiye'de şehit oldu. Bu iki olayın ortaklığı var. Bizim düşmanlarımız ve bizim bu vatanı bu milletin iradesini korumak için yaptığımız mücadele. İki tarafta da tanklar uçaklar gördük ve iki tarafta da silahsız ama yürekleri olan insanların mücadelesi vardı. Türk milleti, Azerbaycan Türkü, iki aynı devlet ama tek millet olduğunu bu olaylarda kanıtladı. Biz Türk milleti olarak Bakü'de 20 Ocak'ta yaşanan bu katliam nedeniyle bizim içimiz, yüreğimiz yandı. 15 Temmuz'da da biliyorum ki Azerbaycan'daki Türklerin aynı şekilde Türkiye'de olan bitenler için yüreği yandı" dedi.

(EKİP-ŞAK-



23.01.2017 15:08:28 TSI

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