YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencilerinden iyilik hareketi

Üniversite öğrencilerinden iyilik hareketi



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde'de 'Umuda Yolculuk Hareketi' adı altında birleşen üniversite öğrencileri, hastaları, yaşlıları ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ediyor, ihtiyacı olanlara maddi ve manevi destek sağlıyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri kendi aralarında topladıkları malzemelerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oluyor. Gönüllülük ve vicdan esasına dayanarak çalışmalarını yürüten öğrenciler ihtiyaç sahiplerine yardım götürüyor.

19 gönüllü öğrenciden oluşan 'Umuda Yolculuk Hareketi' adı altında birleşen öğrenciler, Türkiye Sakatlar Derneğinin desteği ve kendi imkanları ile topladıkları yardım malzemeleri ile maddi manevi her konuda her ihtiyaca yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kimi zaman gıda yardımı, kimi zaman giysi yardımı, kimi zaman ise minik öğrencilerin ödevlerine de yardımcı oluyor.Bugüne kadar 12 yardıma muhtaç aileye ulaşan öğrenciler, yardıma ihtiyacı olanlara her konuda destek olarak insanların mutlu olmasına vesile oluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, ''Gençler beni duymuşlar bana geldiler tanıştık, projelerinden bahsettiler. Çok güzel bir projeye imza attıklarını düşünüyorum. Burada çeşitli illerden Niğde'ye okumaya gelen öğrenciler kafelerde oyun oynayarak vakit geçirebilirlerdi gezerek vakit geçirebilirlerdi ancak iyilik harekatı yapıyorlar. Bu çocuklar yardıma muhtaç ailelere yardım götürmek için çaba sarfediyorlar. Bizde büyük olarak onların elinden tutulması gerektiğini düşündük, Ben onların bir ablası olarak her zaman yanlarındayım, gençlere bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.

(YE-SK)



23.01.2017 15:11:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER