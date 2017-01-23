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Hopalı çocuklardan vatandaşlık örneği



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde yolda yürüyen 3 arkadaş yolda buldukları parayı belediye zabıta ekiplerine teslim etti.

Buldukları parayı Hopa Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim eden Atilla Taşdemir, Eren Ateş, Eser Çelik isimli 3 arkadaş vatandaşlık örneği sergiledi. Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan olayı sosyal medya hesabından 'Gençlerimizden vatandaşlık örneği' ifadeleriyle "Atilla Taşdemir, Eren Ateş, Eser Çelik adında ki evlatlarımız yolda buldukları bir miktar parayı belediyemiz zabıta ekiplerimize teslim ederek bizleri gururlandırdılar. Evlatlarımıza ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyoruz" şeklinde paylaştı.

(HFD-ÖS-Y)



23.01.2017 15:13:13 TSI

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