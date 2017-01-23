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Gaziantepli kadınlardan birbirinden renkli magnetler



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün bu hafta sonu düzenlediği etkinlikte birbirinden renkli magnetler yapıldı.



Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün ilgiyle takip edilen etkinliklerinde bu hafta sonu Keçeden Magnet Yapım Atölyesi vardı. Yoğun ilgi gören etkinlik sayesinde kadınlar hem el becerilerini sergiledi hem de magnet yapımının inceliklerini öğrendi.



Renkli keçeler, mıknatıs ve süsleme malzemeleri kullanılarak yapılan magnetler büyük beğeni toplarken, etkinlik sonunda kadınlar, tasarladıkları magnetleri evlerine götürdü. Bu tarz etkinliklerin sayısının daha da artması gerektiğini belirten katılımcılar, Forum Gaziantep'e bu eğlenceli atölye çalışması için teşekkür etti.



Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 2017 yılında da her Cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

(KU-OE-Y)



23.01.2017 15:15:09 TSI

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