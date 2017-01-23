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Rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:13
Rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi
Rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. İsmail Güvenç'ten devraldı.
Rektörlük Makamı'nda düzenlenen "Rektörlük Devir Teslim Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, " Prof. Dr. İsmail Güvenç'in 8 yılı aşkın süre içerisinde yaptığı hizmetler, üniversiteye sağladığı ciddi katkılar için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.
Rektörlük görevini devreden Prof. Dr. İsmail Güvenç ise "Karacoşkun üniversitede birlikte çalıştığımız değerli bir arkadaşımız. Kendisinin gelecek günlerde farklı bir heyecan ve atılımla üniversitemizi daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum ve kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.
Rektörlük Makamındaki törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun günün anısına Prof. Dr. İsmail Güvenç bir plaket takdim ederken, Güvenç de Rektör Karacoşkun'a çiçek takdim etti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un uğurladığı Prof. Dr. İsmail Güvenç'in, üniversite yöneticileri ve daire başkanlarıyla vedalaşmasıyla program sona erdi.
(MAD-OE-Y)

23.01.2017 15:16:55 TSI
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