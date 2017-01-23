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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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AFAD'ın 8x8 Anfibik aracı kar eğitiminde

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:13
AFAD'ın 8x8 Anfibik aracı kar eğitiminde
AFAD'ın 8x8 Anfibik aracı kar eğitiminde

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Başbakanlık AFAD tarafından AFAD Van İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen 8x8 Amfibik kurtarma aracın eğitimleri devam etmektedir.
AFAD Van İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen 8x8 Amfibik araç, her türlü arazide yol alabilen, sel, çığ, heyelan, yangın, deprem gibi ülkenin sıklıkla karşı karşıya kalındığı afetlerde hayat kurtaran araç olarak adlandırılan, araç yolu olmayan, engebeli ve eğimli arazilerde, enkazların arasında, bataklık ve sığ sularda ya da yoğun karlı arazilerde kullanılmaktadır. 8x8'ler, 50 derece dik yokuşları çıkabiliyor, 45 derece yan eğimli arazilerde yol alabiliyor. Enkazda hareket kabiliyetine sahip olan bu araçlar, 27 litre benzinle 8 saat aralıksız olarak arama-kurtarma faaliyeti yürütebiliyor. Karada 6, suda ise 4 personel taşıma kapasitesine sahip araçlar, sedye konulduğunda ise 3 personel taşıyabiliyor.
(EKİP-ŞAK-Y)

23.01.2017 15:18:36 TSI
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