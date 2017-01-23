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'Dolandırıcılara itibar etmeyin' uyarısı



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EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın ve Belediye Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanarak para talep edildiği belirtilerek, bu ve buna benzer olaylara asla itibar edilmemesi istendi.

Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Kimliği belirsiz bazı kişi veya kişilerin Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan'ın ve Belediye Başkan Yardımcıları'nın isimlerini kullanarak; telefonla para talep ettikleri bilgilerine ulaştık. Vatandaşlarımız, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Başkan Yardımcılarının, müdürlerin ve belediye personelinin adının kullanıldığı bu tür telefonlara hiçbir suretle itibar etmemelidir. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Belediye Özel Kalem Müdürlüğümüze 0 284 225 10 24 numaralı telefona bilgi verebilirler. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişiminde bulunan şahsılara asla ve asla itibar etmemelerini rica eder, kamuoyuna saygıyla hatırlatırız."

(KU-HA-Y)



23.01.2017 15:19:04 TSI

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