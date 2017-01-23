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Kocagöz, okul müdürleriyle vedalaştı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) - Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz, Antalya İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığı görevine atanmasının ardından öğretmen evinde tüm okul müdürleri ile vedalaştı. Kocagöz, okul müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz, ilçedeki tüm okul müdürleri ve öğretmenlerle uyumlu bir çalışma içinde olduk larını belirterek ' Bugün itibariyle yaklaşık 4 yıl önce başladığımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimiz sona erdi. Artık Bundan sonra Antalya il Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak görevlendirildim. Bu makamlar takdir makamlarıdır. Şerefle yürüttüğümüz yaklaşık 4 yıllık görev içerisinde elimizden geldiği kadar vatanımıza ve memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Bu süre zarfında, ilçede hayırseverler ile birlikte okullar yaptırarak eğitime kazandırdık" dedi.

Personlle helalleşen Ahmet kocagöz, tüm okul müdürlerine teşekkür belgesi verdi. Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, Milli Eğitim Müdürüne Kat-ı sanatı bir tablo hediye etti.

(AD)



23.01.2017 15:22:53 TSI

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