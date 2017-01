YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatvan'da "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu

Tatvan'da "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), KOSGEB ve İş-Kur'un ortaklaşa açmış olduğu "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursunu başarıyla tamamlayan 50 kursiyere törenle sertifikaları verildi.

TATSO konferans salonunda düzenlenen törende girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilerek, neler yapılabileceği üzerine bilgilendirme yapıldı. Burada konuşan TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürekli girişimci ruhunu destekleyerek, bu yönde projeler geliştiren ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışan bir oda olduklarını söyledi. Bu kapsamda açtıkları girişimcilik kursu ile 50 kursiyere sertifa almalarını sağladıklarını kaydeden Dağdağan, "Allah'ın izniyle 50 kursiyerimize belgelerini teslim edeceğiz. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İş-Kur ile ortaklaşa açmış olduğumuz bu iki kursta özellikle bayan arkadaşlara pozitif ayrımcılık yaptık. Kursiyerlerimizin 40'ı bayan arkadaşlardan oluştu. Attıkları ilk adımda yanlarında olduğumuz gibi sonraki her aşamada desteklerimiz sürecektir. Gerek proje aşamasında gerekse kuracakları işlerinin araştırma ve geliştirme aşamalarında her zaman koordineli bir şekilde çalışmak isteriz. Değerli misafirlerimize tekrar hoş geldin diyor, kursiyerlerimize de iş hayatında başarılar dilerim" diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, kursiyerlerin iş hayatına attıkları ilk adımda yanlarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bütün kursiyerleri tebrik ederim. İnşallah kursta göstermiş olduğunuz başarınızı iş hayatında da sürdürürsünüz" dedi.

KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya da, KOSGEB'in bütün kurslarının ücretsiz olduğunu belirterek, "Fakat düzenleyen kurum veya kuruluş eğitmen ücretini karşılamak zorundadır. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası her zaman elini taşın altına sokmuş, yükü bizimle birlikte sırtlamıştır. Burada şunu da belirtmek isterim ki il bazında en başarılı illerin başında geliyoruz. Türkiye ortalaması yüzde 4 iken bu başarı Bitlis'te yüzde 10'lara çıkmaktadır. Bu başarımızda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının katkısı oldukça büyüktür" şeklinde konuştu. İş-Kur Bitlis İl Müdür Yardımcısı Eşref Aslan ise, kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "TOBB ile yapmış olduğumuz protokolle farklı alanlarda yeni projelerle birlikte çalışacağız" dedi.

Konuşmalardan sonra kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

23.01.2017 15:24:31 TSI

