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Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

- Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü, merkez ilçelerden gelen talep ve sorunları çözüme kavuşturuyor



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün, merkez ilçelerdeki taleplerin tamamına yakınına çözüm ürettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgelerdeki talep ve şikayetleri alan, ihtiyaç doğrultusunda gerekli hizmetlerin hayata geçirilmesi için koordinasyon görevi üstlenen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, uzak ilçelere kurulan Koordinasyon Şube Müdürlükleri ile kente en uzak noktaların bile hizmet çemberine alınmasını sağladı. 9 Ekim 2016 tarihinde kurulan Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü de kısa sürede çalışmalarına başlarken, müdürlük yetkilileri 3 ayda 111 ziyaret gerçekleştirerek, talep ve şikayetleri aldı. Birebir görüşmeler ve dışarıdan gelen talepler doğrultusunda muhtarlık binalarının bakım-onarım ve boyanması, yol-asfalt çalışmaları, sinekle mücadele, otobüs durağı, çöp kovaları, tabelalar, park ve bahçe hizmetleri, spor aletleri, oturma grupları ve kamelyalar gibi birçok istek yerine getirildi.

40 dilekçeden 37'sine olumlu yanıt verildi

Mersin'in merkez ilçelerinden Akdeniz'de Şube Müdürü tarafından yapılan 35 muhtar ziyareti ve yerinde tespitlerle çalışmalara başlayan Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleriyle sağladığı koordinasyon ile ilçeden alınan 40 dilekçeden 37 tanesine olumlu yanıt verdi. Akdeniz ilçesinde 6 adet muhtarlık binası ile 1 Kur'an kursunun Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım-onarım ve boyama işleri gerçekleştirildi. Akdeniz'de 20 adet muhtarlık, cami, Huzurkent Atatürk Ormanı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne toplamda 117 adet, ilçede eğitim-öğretim faaliyeti gösteren 27 okula da toplamda 135 bank dağıtılarak, ilçe genelinde toplam 252 adet bank vatandaşın hizmetine sunuldu. Öte yandan, ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 bin 788 metre içme suyu şebeke hattı döşenmesi, 59 bin 242 kilogram sıcak asfalt ve 24 bin 273 metrekare kaldırım hizmeti de gerçekleştirildi.

Merkez Toroslar ilçesinde de 37 muhtarlık ziyaret edilirken, son 3 ayda 24 muhtarlık, cami ve aile sağlığı merkezlerine 139, 24 okula ise 120 olmak üzere toplamda 259 bank dağıtıldı. İlçede ayrıca 5 muhtarlığın bakım-onarım ve boyama işleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar'a 59 bin 725 metre içme suyu şebeke hattı döşenirken, 86 bin 928 ton sıcak asfalt ve 42 bin 83 metrekare kaldırım ile ilçenin büyük bölümü çamurdan kurtarıldı. İlçede ayrıca belirlenen hedefin üzerine çıkılarak yüzde 192,33 ilerleme ile 98,09 kilometre 1'inci kat ve 33,92 kilometre 2'nci kat sathi kaplama hizmeti yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 bin 234 metre içme suyu şebeke hattı döşenen Mezitli ilçesinde ise 18 bin 480 kilogram sıcak asfalt ve 20 bin metrekare kaldırım yapıldı. Hedefi aşarak yüzde 140 ilerlemenin sağlandığı Mezitli'de 7 okulun bahçesi asfaltlanırken, 18,20 kilometre 1'inci kat ve 6 kilometre 2'nci kat sathi kaplama gerçekleştirildi. Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından 25 mahalle muhtarının ziyaret edildiği ilçede alınan 22 dilekçeden 12 tanesine olumlu yanıt verilirken, 8 dilekçenin ise işlemde olduğu kaydedildi. Ayrıca ilçede 10 okula toplamda 50 adet bank dağıtıldığı bildirildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca 7 muhtarlık ve 1 caminin bakım-onarım ve boyanması sağlandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki çalışmalar kapsamında da 14 mahalle muhtarı ziyaret edildi. İlçede ayrıca gelen talepler de dahil olmak üzere 28 adet dilekçe alınırken, bu dilekçelerden 16 tanesine olumlu yanıt verildi, 12 dilekçe ise ilgili Büyükşehir Belediyesi birimlerine yönlendirildi. 5 adet muhtarlık ve camiye 19, 17 okula ise 85 olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan yerlere toplam 104 adet bank dağıtıldı. Yenişehir'de vatandaşa hizmet veren muhtarlıklardan 8 tanesi bakım-onarım ve boyama işleminden geçirilirken, yıl içinde kentte faaliyet gösteren bütün muhtarlıkların bakım-onarım, boya ve yenileme işlemlerine devam edileceği kaydedildi.

(KYM-Y)



23.01.2017 15:23:34 TSI

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