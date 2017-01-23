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Adıyamanlı vatandaşlardan yeni anayasaya destek

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:22
Adıyamanlı vatandaşlardan yeni anayasaya destek
Adıyamanlı vatandaşlardan yeni anayasaya destek
(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Yeni anayasa ve yeni cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılacak olan referandum öncesi Adıyamanlı vatandaşlar referandumu olumlu bulduklarını söyleyerek seçimlerde "Evet" diyeceklerini vurguladılar.
AK Parti hükumetiyle ülkenin daha iyi yerlere geleceğini dile getiren vatandaşlar seçimlerde yeni cumhurbaşkanlığı sitemi ve yeni anayasa için "Evet" diyeceklerini söylediler.
Son zamanlarda yaşanan olayların Yeni Anayasa ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle biteceğini ve ülkenin huzur ile refahı için referandumun biran önce yapılmasını istediklerini dileyen vatandaşlar, AK Parti Hükumetleri öncesinde Türkiye'de zor ve sıkıntılı zamanların yaşandığını ve AK Parti Hükumetiyle birlikte bütün sorun ile sıkıntıların bittiğini ülkenin daha güzel başarılı, ekonomik ve güzel noktalara geldiğini ifade ettiler.
(CK-OE-Y)

23.01.2017 15:27:06 TSI
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