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Niğde Belediyesi değerlendirme toplantılarına devam ediyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:27
Niğde Belediyesi değerlendirme toplantılarına devam ediyor
Niğde Belediyesi değerlendirme toplantılarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın geçtiğimiz ay başlattığı "Bilgilendirme ve Değerlendirme" toplantılarının beşincisi gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın, belediye hizmetlerinin tanıtımı ve yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla başlattığı "Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları" kentte bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yiğit, Harun Dikici ve Rıfat Özkan, önceki dönemlerde görev yapan il ve ilçe başkanları, il, ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları eski yöneticileri ve partililer katıldı.
Belediye Başkanı Akdoğan, Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısında, Niğde Belediyesinin son 8 yıl içinde kente kazandırdığı yatırımları sıraladı. Başkan Akdoğan, Niğde Belediyesinin mali durumu, altyapı ve üstyapı hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, kentsel dönüşüm projesi, çevre hizmetleri, zabıta hizmetleri, araç filosundaki yenilikler, itfaiye hizmetleri gibi konularda detaylı bilgiler verdi.
Niğde Belediyesini 2009 yılının Nisan ayında 58 milyon TL borçla devraldıklarını anımsatan Başkan Akdoğan, bugün Türkiye'de borçsuz olan ender belediyelerden biri olduklarını ifade ederek, "Hem borç ödedik hem hizmet ürettik. 2009 yılı öncesi Niğde ile şimdiki Niğde arasında dağlar kadar fark var. Şehrimizi gelecek nesillere en iyi bir şekilde taşımak için tüm birimlerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha yaşanabilir, daha huzurlu bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Niğde'yi marka kent yapmaya kararlıyız" dedi.
Niğde Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filminin de gösterildiği programda, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan katılımcıların sorularını da yanıtladı. Başkan Akdoğan bir soru üzerine Niğde Belediyesinin şu anda sürdürdüğü projeleri anlattı. Akdoğan, Niğde Belediyesi olarak şu anda Kentsel Dönüşüm Projesi, Tünel Geçiş Projesi ve Eski ve Yeni Sanayi Sitesi'nin Hıdırlık Mevkiine taşınarak yerine Rekreasyon Alanı Yapılması Projesi üzerinde yoğun bir çalışma programı izlediklerini, aynı zamanda üç mahalleye kapalı semt pazarı yapım çalışmalarının son aşamasında olduğunu, Hal Kompleksi, Kamyon Garajı, Spor Kompleksi ve Nikah Sarayı Yapım çalışmalarının da bütün hızıyla devam ettiğini bildirdi.
Bu arada her hafta Cuma günleri 200 ile 250 kişiyi Grand Hotel'de ağırlayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 5 hafta süren toplantılarda yaklaşık 1200 kişiyle Niğde Belediyesinin hizmetlerini anlattı.
(MB-YE-SK)

23.01.2017 15:31:10 TSI
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