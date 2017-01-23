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Minik yüzücüler turnuvaya iddialı hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Şubat ayında Kırıkkale'de gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarına katılacak 40 sporcu turnuvaya iddialı hazırlanıyor.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzunda yüzme eğitim alan 40 sporcu 4-5 Şubat tarihlerinde Kırıkkale'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakasında Yozgat'ı temsil edecek. Minik yüzücüler turnuvaya iddialı hazırlanıyor.

Spor Bakanlığın Anadolu Yıldızlar Ligi adı altında bir liginin bulunduğu ve 11 branşta spor müsabakalarının yapıldığını söyleyen Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Kırıkkale'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarı Olimpik havuz ve yapılan çalışmaların yeni olmasına rağmen turnuvadan madalya ile dönmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güneşer, "Bu havuz sayesinde gençlerimiz yüzme sporu ile tanıştı. İnşallah bozkırdan yüzücüler çıkartacağız." dedi.

Yozgat'a yarı olimpik yüzme havuzunun yaklaşık bir yıl önce yapıldığını hatırlatan Güneşer, "Bu havuzdan yaklaşık bin 600 kişi yararlanıyor. Bunların bir bölümünü okul çağındaki sporcularımız oluşturuyor. Havuzda antrenörlerimiz yüzme dersleri veriyor. Yarıyıl tatilinde bütün öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızı havuza bekliyoruz. Yozgat'ta yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz." şeklinde konuştu.

(BMG-SK)



23.01.2017 15:32:52 TSI

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