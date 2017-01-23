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Kaymakam Turan'dan şampiyona altın



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 70 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Yakup Gör baba ocağı Oltu'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Yakup Gör'ü makamında kabul eden Oltu Kaymakamı Şenol Turan şampiyon güreşçiye altın hediye etti.

Beraberinde Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş ve ilk güreşe başladığı antrenörü Muhsin Gürsoy ile birlikte Kaymakam Şenol Turan'ı makamında ziyaret eden Yakup Gör, Mayıs ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında da altın madalya ile dönme sözü verdi.

Ziyaretten son derece memnun kalan Kaymakam Turan, "Bu tür şampiyon sporcularla bir araya gelmekten son derece mutlu oluyorum. Yakup gibi ahlakı çok daha ön planda olan sporcularımız arkalarından gelenler için hem öncü olma hem de bir rol modeli olmak gibi bir misyonu da üstlenmiş durumdalar. Bu bizler için büyük bir anlam ifade ediyor. Bu duruşundan ötürü kendisini ve böylesine değerli bir sporcunun yetişmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaymakam Şenol Turan, Oltu'nun gururu Yakup Gör'ü, 2017 Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 70 kiloda Türkiye Şampiyon olması nedeniyle altınla ödüllendirdi. Önümüzdeki olimpiyatlarda da şampiyonluk bekliyoruz" dedi.

(DMA-AT-Y)



23.01.2017 15:33:26 TSI

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