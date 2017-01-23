Kırşehir'de 3 kamu personeli ihraç edildi
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - OHAL kapsamında 4 kanun hükmünde kararname ile Kırşehir'den de 3 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.
Resmi gazetede yayımlanan KHK ile Türkiye genelinde görevden ihraç edilen kamu görevlileri arasında 3 Kırşehirli görevlide bulunuyor.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre Boztepe eski kaymakamı C.K., Sağlık görevlisi A.A., Kırşehir Valiliğinde görevli Ü.Y., kamu görevinden ihraç oldu.
(EÖ-SK)
23.01.2017 15:35:10 TSI
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