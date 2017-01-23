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Öğrenci ve öğrenci velileri Umre yolculuğuna çıktı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:33
Öğrenci ve öğrenci velileri Umre yolculuğuna çıktı
Öğrenci ve öğrenci velileri Umre yolculuğuna çıktı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da öğrenci ve öğrenci velileri yarıyıl tatilinde Umre yolculuğuna çıktı.
Adıyaman Müftülü bahçesinden öğrenciler ve öğrenci velileri kutsal topraklara dualar eşliğinde uğurlandı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Müftü Yardımcıları Musa Çiftçi ve Mustafa Altun başta olmak üzere çok sayıda kişi tarafından 90 kişilik kafile uğurlandı.
Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi yaptığı konuşmada, Umre yolcuğu, Mekke ve Medine'de yapılması gerekenler ile ilgili bilgi verdi.
Daha sonra Mustafa Altun tarafından dualar edilirken, Yeni Pınar müezzini Bilal Salan tarafından ilahi seslendirildi.
Umreye giden öğrenciler ve öğrenci velileri dualar ve yakınlarının göz yaşları arasında uğurlandı. Umreciler arasında 1 yaşında ki Didar Çil'de yerini aldı.
Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, "Diyanet İşleri Başkanlığının Müftülüğümüz aracılığıyla bugün 90 kişilik öğrenci ve öğrenci velisini uğurluyoruz. Ocak ayının 26'sına ikinci grubumuzu göndereceğiz. Öğrenci gurubumuz 11 günlük Umre ziyareti gerçekleştirecekler. Bundan önce 200 kişilik Umre gurubunu göndermiştik. Bu yıl umreye göndereceğimiz sayı geçen yılkine ulaşacak. Bu yıl toplam 700 kişiyi Umreye göndereceğiz" dedi.
(AHM)

23.01.2017 15:38:23 TSI
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