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Başkan Karaosmanoğlu, Ahıska Türklerini ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehirr Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ahıska Türklerini makamında ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ahıska Türkleri Federasyonu Marmara Bölge Temsilcisi Binali Osmanlı ve yönetimini Gebze çalışma ofisinde ağırladı.

Tarihin belli dönemlerinde insanlığın büyük bir sıkıntılar içerisinde kaldığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İnsanlar gerçek anlamda günümüzde de sıkıntı içerisindeler. Biz dün de Ahıskalı kardeşlerimizin yanında olduk, bugün ve yarında olacağız. Bakınız sınırımızın bitişiğinde ki dramlara insanımız sessiz kalmayarak taşın altına eline koyuyor. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya hazırız. Kentimize yerleşen Suriyeli çocuklarımızın, ailelerinin eğitim ve tüm sosyal ihtiyaçlarını gidermeleri için ne kadar imkanımız varsa seferber ettik. Suriyeli ailelerin kentimize alışabilmeleri, buradaki yaşama ayak uydurabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

(İG-AY)



23.01.2017 15:38:33 TSI

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