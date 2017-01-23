Büro Memur-Sen Temsilciliği Vali Şentürk'ü ziyaret etti
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KIRŞEHİR (İHA) - Büro Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Hakan Koçpınar ve il yönetim kurulu üyeleri Vali Necati Şentürk'ü ziyaret etti.
Vali Necati Şentürk, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, başkanlığa yeni seçilen Hakan Koçpınar'a ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.
Büro Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Hakan Koçpınar öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette Şube Sekreteri Bektaş Altuntaş, Şube Mali İşler Sekreteri Kadir Çağlar, Şube Sosyal İşler Sorumlusu Soysal Öz, Eğitim Şube Sekreteri Murat Çetiner ve Teşkilat Sekreteri Çağatay Kamış yer aldı.
Ziyaret, Büro Memur-Sen İl Yönetim Kurulu Üyelerinin Kırşehir'de yürütecekleri faaliyetler hakkında Vali Şentürk'e bilgiler verdi.
(EÖ-SK)
23.01.2017 15:37:04 TSI
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