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Kartepeli kadınlara "Sağlık Söyleyişileri" etkinliği



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü "Sağlık Söyleşileri" etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Kartepeli kadınların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen program Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün girişimleri ile özel bir hastanede gerçekleştirildi. Hastanenin eğitim salonunda Kardioloji Uzmanı Dr Yakup Balaban'ın sunumuyla başlayan ve Kalp Sağlığı konusunun işlendiği programa, Kartepeli Kadınlar yoğun ilgi göstererek, sunumu dikkatle izledi.

Sunumunda kalp sağlığının önemine ve hastalıklarından korunma yöntemlerine değinen Kardioloji Uzmanı Dr. Yakup Balaban, "Önce kendi kendimizi korumak ve dikkat etmek en temel görevimiz. Tabi ki hastalıkları yüzde yüz engellemek elimizde değil. Ancak sağlıksız beslenme, sporsuz yaşam ve stres gibi tetikleyici kaynakları kontrol altında tutabilirsek, risk oranını da azaltmış oluruz" dedi.

Eğitim sonrası hastanede düzenlenen kokteylde bir araya gelen Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyesi bayanlar aldıkları eğitimin yararlarından bahsederek, yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğu yaşadılar. Kokteylin ardından ise eğitime katılan tüm bayanlara EKG çekimi yapılarak etkinlik sona erdi.

(AY)



23.01.2017 15:39:53 TSI

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