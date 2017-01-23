23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kartepeli miniklerin tiyatro sevinci

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:35
Kartepeli miniklerin tiyatro sevinci
Kartepeli miniklerin tiyatro sevinci

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Kültür sanat etkinlikler kapsamında "Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı" tiyatro oyunu tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Tiyatro oyununa gelerek sağlıklı beslenme konusunda bilgiler alan çocuklar, tiyatro oyununu heyecan dolu bakışlarla izledi. Obezite ve şeker hastalığında meyve ve sebze tüketiminin önemli olduğunu anlatan oyun, ebeveynlerden de büyük alkış aldı. Kartepeli miniklerle birlikte oyunu izlemeye gelen Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Sabri Çakır ve Abdullah Yılmaz'da çocukların mutluluklarına ortak oldular.
(AY)

23.01.2017 15:40:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Darıca'da AK Parti İlçe Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

DARICA'DA AK PARTİ İLÇE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kartepe'de çocuklara kayak eğitimi
YEREL

KARTEPE'DE ÇOCUKLARA KAYAK EĞİTİMİ
Kartepeli kadınlara &quot;Sağlık Söyleyişileri&quot; etkinliği
YEREL

KARTEPELİ KADINLARA "SAĞLIK SÖYLEYİŞİLERİ" ETKİNLİĞİ
Semt Meydanında çalışmalar devam ediyor
YEREL

SEMT MEYDANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Başkan Karaosmanoğlu, Ahıska Türklerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, AHISKA TÜRKLERİNİ AĞIRLADI
Başiskele'de eğitime yönelik çalışmalar sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE EĞİTİME YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Körfez Belediyesi'nden yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ'NDEN YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA YARDIM ELİ
Büyükşehirli karateciler, Bolu'dan 5 dereceyle döndü
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ KARATECİLER, BOLU'DAN 5 DERECEYLE DÖNDÜ
Arslanbey'de kültür merkezi inşaatı devam ediyor
YEREL

ARSLANBEY'DE KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Kültür Tepesi'nde iyileştirme çalışmaları yapılacak
YEREL

KÜLTÜR TEPESİ'NDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Darıca'lı Eray Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

DARICA'LI ERAY TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Şekip Ayhan Özışık eserleriyle anıldı
YEREL

ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK ESERLERİYLE ANILDI
Başkan Doğan, köy muhtarı ve azalarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, KÖY MUHTARI VE AZALARINI AĞIRLADI
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Akşener'in ağabeyi toprağa verildi
YEREL

AKŞENER'İN AĞABEYİ TOPRAĞA VERİLDİ
Down Cafe projesinin ihalesi yapılacak
YEREL

DOWN CAFE PROJESİNİN İHALESİ YAPILACAK
Başkan Doğan, Genel Sekreter Yeşildal'ı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, GENEL SEKRETER YEŞİLDAL'I ZİYARET ETTİ
SEKA Fabrika alanında tadilat çalışmaları devam ediyor
YEREL

SEKA FABRİKA ALANINDA TADİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
GÖKTÜRK'lerin robotu lemurları besledi
YEREL

GÖKTÜRK'LERİN ROBOTU LEMURLARI BESLEDİ
Kerpe mesire alanı yaza hazırlanıyor
YEREL

KERPE MESİRE ALANI YAZA HAZIRLANIYOR
Büyükşehir'den sağlıklı iletişim eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SAĞLIKLI İLETİŞİM EĞİTİMİ
Skyreporter Dergisi'nden İzmit Belediyesi'ne ödül
YEREL

SKYREPORTER DERGİSİ'NDEN İZMİT BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
Kapanca sokakta çalışmalar sürüyor
YEREL

KAPANCA SOKAKTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR