Kartepeli miniklerin tiyatro sevinci
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Kültür sanat etkinlikler kapsamında "Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı" tiyatro oyunu tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Tiyatro oyununa gelerek sağlıklı beslenme konusunda bilgiler alan çocuklar, tiyatro oyununu heyecan dolu bakışlarla izledi. Obezite ve şeker hastalığında meyve ve sebze tüketiminin önemli olduğunu anlatan oyun, ebeveynlerden de büyük alkış aldı. Kartepeli miniklerle birlikte oyunu izlemeye gelen Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Sabri Çakır ve Abdullah Yılmaz'da çocukların mutluluklarına ortak oldular.
(AY)
23.01.2017 15:40:15 TSI
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