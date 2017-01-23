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TKÜUGD: "Yeniden Büyük Türkiye Teşkilatı Dergisi"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Yeniden Büyük Türkiye Teşkilatı Dergisi'nin" yayın hayatına başladığını belirterek; "Dergi ücretsizdir. Online olarak da http://www.dergipark.gov.tr/ybttd/issue/26920 sayfasından erişime açıktır. Yeniden Büyük Türkiye yolunda okuyalım, okutalım" dedi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Yeniden Büyük Türkiye Teşkilatı Dergisi'nin" yayın hayatına başladığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yavuzaslan: "Yeniden Büyük Türkiye Teşkilatı Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için, derin bilgi birikiminden istifade ettiğimiz değerli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Derginin amacı sadece bilgi vermek olmayıp aynı zamanda milletimize şevk ve heyecan da vermektir. Derginin amacı bilimsel bir yaklaşımla Türkiye'yi ve Dünya'yı iyi okumak, iyi anlamak ve yol göstermektir. Nasıl ki Dede Korkut ve Ahmet Yesevi gibi büyüklerimiz zamanında bu millete yol gösterdiyse, nasıl ki II. Abdülhamit ve Atatürk en zor ve karmaşık devirlerde yıkılan devi tekrar ayağa kaldırdıysa, aynı ruh bu kutsal vazifeye devam edecektir" dedi.

"Türkiye ile olan bağlarını arttıracak"

Yavuzaslan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği ile beraber de hem Orta Asya hem de Orta Doğu'da bu yayınların ulaştırılması sağlanacaktır. Yeni ve güçlü bir Türkiye, bu coğrafyalardaki kardeşlerimizi de cesaretlendirecek ve Türkiye ile olan bağlarını arttıracaktır. Dergi ücretsiz olup online olarak da http://www.dergipark.gov.tr/ybttd/issue/26920 sayfasından erişime açıktır. Derginin tanıtımını seyredip, dinlemek için https://youtu.be/j-6XUrTJw0w linkini kullanabilirsiniz. Yeniden Büyük Türkiye yolunda okuyalım, okutalım. Eğitimli insan ve bilinçli bir toplum ile üzerinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur."

(AY-AY)



23.01.2017 15:42:22 TSI

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