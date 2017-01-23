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Odunpazarı Uğur Mumcu'yu anacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi, 24 Ocak 1993'de evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anacak.

Odunpazarı Belediyesi ölümünün 24'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin aydınlık kalemlerinden biri olan gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliği düzenliyor. Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşecek olan anma 24 Ocak Salı günü saat 11:00'da yapılacak.

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Uğur Mumcu'nun adını taşıyan parkın açılışını gerçekleştirmişti. Mumcu'nun ailesinin de katılımıyla açılışı yapılan parkta, Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı "06 YR 245" plakalı aracı cam bir kaide de ibret anıtı olarak sergileniyor. Parkta, 16 farklı şehirden gelen mermerlerle hazırlanan ve gazete kupürlerinden oluşan Uğur Mumcu Anıtı da yer alıyor.

(MK-MET-Y)



23.01.2017 15:42:35 TSI

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