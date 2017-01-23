23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlerde voleybolun şampiyonları belli oldu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:38
Gençlerde voleybolun şampiyonları belli oldu
Gençlerde voleybolun şampiyonları belli oldu

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Genç erkekler, Genç kızlar Voleybol il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Genç Erkekler ve Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği Gençlik Merkezi Spor Salonunda oynanan maçların ardından sona erdi.
Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi, ikinci Ticaret Meslek Lisesi, üçüncü Anadolu İmam Hatip Lisesi,dörtüncü ise Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Kızlarda ise birinciliği H.M. Koçaraslan Anadolu Lisesi, ikinci Şehit Hasan Özüberk Lisesi, üçüncü Mehmet Zelzele Fen Lisesi,dördüncülüğü ise M.Kın Anadolu Kız Meslek Lisesi aldı.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve beden eğitimi öğretmenleri takdim etti.
(MAD-OE-Y)

23.01.2017 15:43:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Çataklı, yeni atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti
YEREL

VALİ ÇATAKLI, YENİ ATANAN REKTÖR KARACOŞKUN'U KABUL ETTİ
'Bir Mont Bir Bot' Yardımlarını devam ediyor
YEREL

'BİR MONT BİR BOT' YARDIMLARINI DEVAM EDİYOR
Rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi
YEREL

REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Suriyelilere 13 tırlık yardım
YEREL

SURİYELİLERE 13 TIRLIK YARDIM

İstanbul - Kilis Vakfı olağan genel kurulu yapıldı
YEREL

İSTANBUL - KİLİS VAKFI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Kilis Belediyespor deplasmanda 7-0 galip
YEREL

KİLİS BELEDİYESPOR DEPLASMANDA 7-0 GALİP
Musabeyli Kaymakamı Avcı, köyleri geziyor
YEREL

MUSABEYLİ KAYMAKAMI AVCI, KÖYLERİ GEZİYOR