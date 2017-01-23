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Gençlerde voleybolun şampiyonları belli oldu



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Genç erkekler, Genç kızlar Voleybol il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Genç Erkekler ve Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği Gençlik Merkezi Spor Salonunda oynanan maçların ardından sona erdi.

Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi, ikinci Ticaret Meslek Lisesi, üçüncü Anadolu İmam Hatip Lisesi,dörtüncü ise Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Kızlarda ise birinciliği H.M. Koçaraslan Anadolu Lisesi, ikinci Şehit Hasan Özüberk Lisesi, üçüncü Mehmet Zelzele Fen Lisesi,dördüncülüğü ise M.Kın Anadolu Kız Meslek Lisesi aldı.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve beden eğitimi öğretmenleri takdim etti.

(MAD-OE-Y)



23.01.2017 15:43:15 TSI

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