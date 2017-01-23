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Tepebaşı Belediyesi anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, Özel Fidanlar Anaokulu'nu ziyaret ederek, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da katıldığı etkinlikte, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri tarafından çocuklara sokak hayvanlarını anlattı. Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği, evcil hayvanların bakımı ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Eğitime getirilen kedi, köpek ve tavşanı seven çocuklar oldukça mutlu oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çocuklara, "Hayvanları sevin. Onların da bizimle aynı ortamda yaşama hakkı var. Onlar bizim dostumuz. Özellikle sokak hayvanlarına asla zarar vermemeliyiz. Sokak hayvanlarına vereceğimiz bir kap su bile onların yaşamlarına devam edebilmeleri için çok önemli. Siz acıktığınızda anne ve babanız size yemek hazırlıyor. Beslenme çantanıza koyuyorlar. Fakat sokak hayvanlarının böyle bir şansı yok. Elimizden geldiğince hayvanları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve minik öğrenciler, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdı.

(MK-MET-Y)



23.01.2017 15:43:33 TSI

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