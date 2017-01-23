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Kayseri Erciyesspor'da Kırklarelispor hazırlığı başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 19. hafta maçında kendi sahasına Aydınspor 1923 takımına 5-1 yenilen Kayseri Erciyesspor, ara vermeden 20. haftada deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Hürriyet-Yeniköy Tesisleri'nde toplanan oyuncular haftanın ilk çalışmasını Teknik Direktör Mustafa Şimşek Özkeş nezaretinde gerçekleştirdi. Yenileme idmanı, düz koşu ile başladı. Ardından esneklik ve dar alanda oyun şeklinde süren çalışma, soğuma ve streiching ile tamamlandı. Yaklaşık 60 dakika süren çalışmaya oyuncular eksiksiz şekilde katılırken Teknik Direktör Mustafa Şimşek Özkeş ve yardımcıları Mustafa Esmeray ile Fatih Yurt idman öncesinde oyuncular ile sahada 20 dakika süren bir toplantı yaptı.



23.01.2017 15:44:55 TSI

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