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Sarıcakaya uluslararası fuara hazırlanıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, uluslararası EMİTT Turizm Fuarı'nda yerini alacak.

İstanbul'da 26-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek EMİT Turizm Fuarında Sarıcakaya da yerini alacak. 85 ülkeden 4 bin 550 katılımcıyla sektörün en büyük buluşmasının sağlanacağı uluslararası fuarda, Sarıcakaya ilçesinin turizm özellikleri ziyaretçilere anlatılacak.

Fuarın, bu yıl 21'incisinin düzenlendiğini ve uluslararası turizm alanında etkin olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, "EMİTT, dünyanın ilk beş büyük turizm fuarı arasında yer almaktadır. Biz de uluslararası bu arenada ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. İlçemiz tarımsal alanın yanı sıra özellikle ekstrem, doğa ve su sporlarında da geniş bir coğrafi yapıya sahip konumdadır. Biz saklı cennet Sarıcakaya'mızın bu özelliklerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Bu amaçla hazırladığımız özel broşürler ve çeşitli özel etkinliklerle turizm alanında da biz de varız demeyi düşünüyoruz. Eskişehir'in tüm ilçelerinin de katılacağı bu fuar bizler açısından önemli bir fırsattır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(MK-MET-Y)



23.01.2017 15:49:23 TSI

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