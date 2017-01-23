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Vali Kamçı ile Hayırsever Özdemir Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı



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KAYSERİ (İHA) - Hayırsever Özdemir ailesi Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası kapsamında yaptıracağı Anadolu İmam Hatip Lisesi yapımına ilişkin Kayseri Valiliği'nde düzenlenen tören ile protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokole Vali Kamçı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Hacılar Kaymakamı Mustafa Temiz, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hayırseverler Şeref Özdemir, İsmail Özdemir, Metin Özdemir ve Erdal Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Kamçı, Hacılar İlçesinde yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yapımına katkı sağlayan Özdemir Ailesi'ne teşekkür ederek, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kayserili iş adamlarının hayırseverlikte Türkiye'de ön plana çıkmış durumda olduğunu ifade eden vali Kamçı, eğitime destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

2016 yılı içerisinde protokolünü imzalanan ve şu an yapımına devam edilen okullar olduğunu ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaman zaman Belediyelerimizin yardımcı olduğu hayırseverlerin yaptığı okullar da var. Bugün Özdemir kardeşlerin anne ve babalarının isimlerini vereceğimiz okulun yapımına ilişkin imza atma töreni adına bir aradayız. Hayırseverlere teşekkür ediyorum. İnsanların yaptığı bu tür hayırlar dünya var oldukça yâd edilecektir. Okul yapımının 2 milyon TL'sini hayırsever kardeşler üstlenecek. Okulun ismini kendileri vereceği için okul var oldukça yardımlarını esirgemeyeceklerdir."

Hayırsever aile adına söz alan Şeref Özdemir ise 32 yıllık bir aile şirketi olarak uzun zamandan beri böyle bir hayır yapmayı düşündüklerini ifade ederek, yapacakları okulda ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

24 derslik, 2 Laboratuvar, 1 kapalı spor salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, mescit, kantin ve 11 hizmet odasının bulunacağı okulun imza töreni, yapılan bağış protokolüne imzaların atılması ile son buldu.

(SK)



23.01.2017 15:49:26 TSI

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