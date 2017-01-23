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AK Parti referandum çalışmalarına hız verdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, mahalle toplantılarında referandum sürecini anlatmaya devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen Gökmeydan Mahalle Danışma Meclisi toplantısına Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan da katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda seçim ve sandık konuları konuşuldu. Referandum ve anayasa maddeleri hakkında bilgiler veren Başkan Doğan, "Anayasa değişikliği istikrarı sürdürmeye ve milli iradeyi güçlendirmeye yöneliktir. Çıktığımız bu yolda milletimiz de bizimle birlikte vesayet anayasasına son vermek istiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demokratik yollarla gerçekleştireceği ve halkın iradesinin sandığa yansıyacağı bir seçim olacağını ifade eden Doğan, "Anayasa değişikliği milletimizi heyecanlandırmaktadır. Yönetimlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve mahalle teşkilatlarımız seçime ve milletimize "evet" noktasında anayasa değişikliğini anlatmaya başlamıştır" şeklinde konuştu.

(BRK-MET-Y)



23.01.2017 15:50:24 TSI

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