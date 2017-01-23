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KASKİ'de araç kiralama ihalesi



KAYSERİ (İHA) - KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, 'Araç kiralama hizmet alım' ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

4 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:

"Araç kiralama hizmet alım ihalesine 4 firma katıldı. Bunlardan; Ömer Balcı- Sar-Ba Paz. İş ortaklığı 6.269.721,84 lira, Tem Elektrik 6.627.536,00 lira, Kösedağ İnş.- Öz Atalay iş ortaklığı 6.975.570,00 lira teklif verdi. Özener Turizm firmasının teklifi geçici teminat mektubu eksikliğinden dolayı okunmadı. "

İhalenin, KASKİ'nin web sitesinden (www.kaski.gov.tr) yayınlanarak ihaleyi takip etmek isteyen kişilerin buradan canlı olarak izleyebildiklerini açıklayan Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.

(SK)



23.01.2017 15:51:07 TSI

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