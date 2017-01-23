23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KASKİ'de araç kiralama ihalesi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:46
KASKİ'de araç kiralama ihalesi

KAYSERİ (İHA) - KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, 'Araç kiralama hizmet alım' ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
4 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:
"Araç kiralama hizmet alım ihalesine 4 firma katıldı. Bunlardan; Ömer Balcı- Sar-Ba Paz. İş ortaklığı 6.269.721,84 lira, Tem Elektrik 6.627.536,00 lira, Kösedağ İnş.- Öz Atalay iş ortaklığı 6.975.570,00 lira teklif verdi. Özener Turizm firmasının teklifi geçici teminat mektubu eksikliğinden dolayı okunmadı. "
İhalenin, KASKİ'nin web sitesinden (www.kaski.gov.tr) yayınlanarak ihaleyi takip etmek isteyen kişilerin buradan canlı olarak izleyebildiklerini açıklayan Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.
(SK)

23.01.2017 15:51:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Melikgazi'de
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU, MELİKGAZİ'DE
Vali Kamçı ile Hayırsever Özdemir Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı
YEREL

VALİ KAMÇI İLE HAYIRSEVER ÖZDEMİR AİLESİ ARASINDA OKUL PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kayseri Erciyesspor'da Kırklarelispor hazırlığı başladı
YEREL

KAYSERİ ERCİYESSPOR'DA KIRKLARELİSPOR HAZIRLIĞI BAŞLADI
Kayıp bileziğin sahibi anonsla bulundu
YEREL

KAYIP BİLEZİĞİN SAHİBİ ANONSLA BULUNDU
Kocasinan Belediyesinden örnek davranış
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Erciyes'te iki rekor kırıldı
YEREL

ERCİYES'TE İKİ REKOR KIRILDI
Gönüllü Kuruluşlar İl Müdürü Nevzat Özer'i ziyaret etti
YEREL

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İL MÜDÜRÜ NEVZAT ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
Lara Sanders 13 Ribaund Ve 3 Blok İle Maça Damgasını Vurdu
YEREL

LARA SANDERS 13 RİBAUND VE 3 BLOK İLE MAÇA DAMGASINI VURDU
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Kayseri Süper Amatör Küme
YEREL

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME A GRUBU
Kayseri U-15 Ligi C Grubu
YEREL

KAYSERİ U-15 LİGİ C GRUBU
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
YEREL

KAYSERİ BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Yönetim krizi onları vurdu, tek umutları atanacak kayyum
YEREL

YÖNETİM KRİZİ ONLARI VURDU, TEK UMUTLARI ATANACAK KAYYUM
Yarı yıl termallere yaradı
YEREL

YARI YIL TERMALLERE YARADI
Büyükşehir'den müzik ziyafeti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MÜZİK ZİYAFETİ
Fotoğrafçılar Yamula'da buluştu
YEREL

FOTOĞRAFÇILAR YAMULA'DA BULUŞTU
Büyükşehir'den karne hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KARNE HEDİYESİ
Büyükşehir'den muhteşem konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MUHTEŞEM KONSER
Melikgazi'de park ve bahçeler işçilerine
YEREL

MELİKGAZİ'DE PARK VE BAHÇELER İŞÇİLERİNE
Bellona Agü Spor'da Chelsea Gray En Skorer Oyuncu Oldu
YEREL

BELLONA AGÜ SPOR'DA CHELSEA GRAY EN SKORER OYUNCU OLDU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ