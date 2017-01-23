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Belediye Başkanı Bahçeci; "Kırşehir'i yaşanabilir bir kent haline getirdik"



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'in altyapı sorunun çözümünün ardından üst yapı çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Mart ayı itibari ile Kırşehir'de üst yapı çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Kırşehir'in daha yaşanılabilir bir kent olacağını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şöyle konuştu;

"Şehrimizi her yönden geliştirecek projelerimizi yaparken yollarımızı da son derece önemsiyoruz. Şehirleşme yolunda hemşerilerimizin beklentilerine her konuda cevap veriyoruz. Diğer pek çok alanda yaptığımız yeniliklerin yanı sıra, asfalt konusunda da yaptığımız yeniliklerle birlikte şehrimizi asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz, böylelikle Kırşehir'de asfaltsız yol kalmayacak.

Şehrimizin acil ihtiyacı olan altyapıyı bitirmemiz gerekiyordu, gücümüzü de altyapıya vermemiz gerekiyordu."

Haziran ayında başlayan altyapı çalışmalarının ay sonunda biteceğini bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "2016 Haziran ayında başladığımız çalışmalar bu ay sonunda bitiyor. Hemen asfalt çalışması başlatmadık, kış mevsiminden dolayı. Sağlıklı olabilmesi için üzerinden bir kış geçmesini istedik.

Kottan dolayı bazı yerlerde derin kazılar yapıldı. Bir çok alanda buraların oturması , yağış alması, zeminin yerleşmesi açısından da 2-3 ay bu şekilde kullanılması son derece sıhhatli. Biraz idare edeceğiz.

İnanıyoruz ki neticesinde inşallah Kırşehir son derece konforlu caddelere , sokaklara kavuşacak. Üst yapı çalışmasını hemen de yapabilirdik, alt yapıyı yapmadan ama bu doğru olmazdı.

Kırşehir'de altyapı çalışmaları yüzde 99 oranına yaklaşmıştır. Bu çalışmalar altı ay içinde yapıldı. Kırşehir altyapı olarak feraha kavuşacaktır. Bu çok zor bir projeydi, bu zorluğu aştık. Biz eğer yolları, kaldırımları, eski alt yapı ile yapsaydık 3-5 yıl sonra şehir çok büyük bir felaket yaşardı. Bütün alt yapıyı değiştik ama uzun yıllar kalıcı bir iş yapmadan şehrimiz rahat bir şekilde bu yolları, kaldırımları kullanacak. Zor işleri yapmak bir çok zorluğu da beraberinde getiriyor ben bunu bir çok işte yaşadım."

(EÖ-SK)



23.01.2017 15:51:52 TSI

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