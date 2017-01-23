23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

4 yeni KHK ile Antalya'da 6 kişi görevden ihraç edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:47
4 yeni KHK ile Antalya'da 6 kişi görevden ihraç edildi
- KHK ile görevden alınan 4 kişi de göreve iade edildi

Suat Metin
ANTALYA (İHA) - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında resmi gazetede yayınlanan 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname açıklandı. 367 kişinin ihraç edildiği yeni kararnamede Antalya'dan 6 kişi görevinden ihraç edilirken, daha önce ihraç edilen 4 kişi de göreve iade edildi.
OHAL kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnamede, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulması kararlaştırılırken ülke genelinde 367 kişi görevinden ihraç edildi, 124 kişi göreve iade edildi, 2 medya kuruluşu ise kapatıldı. Antalya'dan ise aralarında bir kaymakamın da bulunduğu 6 kişi görevinden ihraç edilirken, 4 kişi de göreve iade edildi.
İhraaç edlen isimler ve görevleri Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner (Gündoşmuş), Tekniker- Kahraman Arslan (Antalya), V.H.K.İ Hüseyin Yıldırım (Antalya), Uzman Tabip Ebru Tonay Yaşaroğlu (Manavgat), Diş Tabibi Süleyman Burak Balçık (Manavgat) ve Başasistan Tuncay Çakır (Muratpaşa) olurken, görevi iade edilen isimler ise, İmam hatiplerden Kerim Durak (Alanya) ile Osman Çopur (Alanya), Sağlık Memuru Birsel Kaya(Muratpaşa) ve Ebe Fatmana Kavçakar (Muratpaşa) olarak açıklandı
(SM-

23.01.2017 15:51:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
YEREL

MUHTARLARA İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ
Hizmet-İş Sendikasının kuruluş yıl dönümü
YEREL

HİZMET-İŞ SENDİKASININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Tahtalı Dağı'nda &quot;Antalya'nın Kelebekleri&quot; sergisi
YEREL

TAHTALI DAĞI'NDA "ANTALYA'NIN KELEBEKLERİ" SERGİSİ

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL

MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
Yeni Seçmen Biriminden Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL

YENİ SEÇMEN BİRİMİNDEN BAŞKAN ZOLAN'A ZİYARET
Direksiyona alkollü geçen sürücü 6 takla attı
YEREL

DİREKSİYONA ALKOLLÜ GEÇEN SÜRÜCÜ 6 TAKLA ATTI
TIR motosiklete çarpıp kaçtı, 1 yaralı
YEREL

TIR MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇTI, 1 YARALI
Serik'te turizmci anısına golf turnuvası
YEREL

SERİK'TE TURİZMCİ ANISINA GOLF TURNUVASI
Kocagöz, okul müdürleriyle vedalaştı
YEREL

KOCAGÖZ, OKUL MÜDÜRLERİYLE VEDALAŞTI
ATSO'dan İran çıkarması
YEREL

ATSO'DAN İRAN ÇIKARMASI

-Korkuteli Lisesi 1987 mezunları kahvaltıda buluştu
YEREL

-KORKUTELİ LİSESİ 1987 MEZUNLARI KAHVALTIDA BULUŞTU
KOSHİM'den 13 bin 900 kişiye yardım
YEREL

KOSHİM'DEN 13 BİN 900 KİŞİYE YARDIM
Büyükşehir'den su kesintisi uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SU KESİNTİSİ UYARISI
Büyükşehir, kardan dolayı mahsur kalan çifti iş makineleriyle kurtardı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, KARDAN DOLAYI MAHSUR KALAN ÇİFTİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDI
Paşa'nın meleklerinden farklı galibiyet
YEREL

PAŞA'NIN MELEKLERİNDEN FARKLI GALİBİYET
Sea To Sky Enduro Yarışları'na doğru
YEREL

SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI'NA DOĞRU
Barış Mahallesi'nin doğu ve batısı buluşuyor
YEREL

BARIŞ MAHALLESİ'NİN DOĞU VE BATISI BULUŞUYOR
Muratpaşa'da Türkü resitali
YEREL

MURATPAŞA'DA TÜRKÜ RESİTALİ
Manavgat'a 200 kişilik Kız öğrenci Yurdu
YEREL

MANAVGAT'A 200 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Oyuncak Müzesi gün sayıyor
YEREL

OYUNCAK MÜZESİ GÜN SAYIYOR
Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmetleri 21 bin kişiye ulaşıyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN SOSYAL HİZMETLERİ 21 BİN KİŞİYE ULAŞIYOR
Kültür ve Sanat Komisyonu, Başkan Genç'i ziyaret etti
YEREL

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU, BAŞKAN GENÇ'İ ZİYARET ETTİ
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
100 ünlü güreş devesi kapalı spor salonu için güreşti
YEREL

100 ÜNLÜ GÜREŞ DEVESİ KAPALI SPOR SALONU İÇİN GÜREŞTİ