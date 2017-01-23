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Domates bir haftada yüzde 100 zamlandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'teki manavlarda çeri domatesi bir haftada yüzde 100 zamlanarak vatandaşı şaşkına uğrattı.

Geçtiğimiz hafta 4 liradan alıcılarını bekleyen yaz ve kışın vazgeçilmezi çeri domates bu hafta 8 liradan alıcılarını bekledi. A ve C vitamini açısından zengin olan sofraların yemeklerde ve salatalarda vazgeçilmezi domates 8 lira olurken fiyatların düşeceği öngörüldü. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik'te manav sahibi Kadir Demirbaş, "Bir haftada yüzde 100 zamlandı. Bizler de ne olduğunu anlayamadık. Fiyatlar umuyoruz ki önümüzdeki günlerde düşecektir. Domates evlerimizin vazgeçilmez bir sebzesidir. Geçtiğimiz hafta çeri domatesin kilosu 4 lirayken bu hafta 8 lira oldu. Bizler de en az vatandaş kadar şaşırdık bu duruma. Ancak yakında fiyatlar düşecektir" dedi.

(CKT-CY-Y)



23.01.2017 15:53:37 TSI

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