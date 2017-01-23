YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TIR motosiklete çarpıp kaçtı, 1 yaralı

TIR motosiklete çarpıp kaçtı, 1 yaralı



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı yönde giden motosikletliye çarpan TIR sürücüsü durmayıp kayıplara karıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü çevredeki hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün gün saat 10.00 sıralarında çevreyolu üzerindeki Telekom Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR, Alanya'dan Manavgat yönüne giderken, aynı yönde ilerleyen 70 E 9658 plakalı İsa Çoşguner idaresindeki motosiklete çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çoşguner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Çoşguner'i Özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Çoşguner'in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



23.01.2017 15:54:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER