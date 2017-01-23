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Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü başarıdan başarıya koşuyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü bünyesinde olan judo takımı 21-22 Ocak tarihleri arasındaki Anadolu Yıldızlar ligi karşılaşmalarına katıldı. Türkiye genelinde 8 ilden gelen seçme oyuncular arasında yapılan eleme usulü karşılaşmalarda Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü Judo takımından Yusuf Bozyürük, 42 kilogramda üçüncülük kazanarak takımına bronz madalya kazandırdı.

Tekirdağ İsmet İnönü Salonu'ndaki karşılaşmalarda 11 takım arasından eleme usulü ile seçilen sporcular arasında 42 kilogramda üçüncülük kazanan Yusuf Bozyürük Marmaraereğlisi'ni ve Tekirdağ'ı gururlandırdı. Anadolu liginde karşılaşmalar farklı tarihlerde eleme usulü ile sekiz ilde devam edecek.

Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü Judo takımı Antrenörü Kadir Koçak, turnuvalardan sonraki açıklamasında, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'a spora vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kazanılan başarılarda büyük etkisi olduğunu vurguladı.

(HLD-MEF-Y)



23.01.2017 15:55:58 TSI

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