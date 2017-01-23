Abdullah Baş'tan Başkan Vekili Karaevli'ye ziyaret
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TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münür Karaevli'yi makamında ziyaret etti.
Başkan Vekili Karaevli, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş'a teşekkürlerini iletti. Başkan Vekili Karaevli, Tekirdağ il genelinde yapılan bölgesel çalışmalar hakkında Baş'ı bilgilendirdi.
Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş da, Başkan Vekili Karaevli'ye konukseverliği ve samimiyeti için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(YG-MEF-Y)
23.01.2017 15:56:56 TSI
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