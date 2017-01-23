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Siverek'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu.

Hayrat Yardım Derneği tarafından Siverek ilçesinde belirlenen 25 ihtiyaç sahibi aileye içerisinde temel gıda malzemeleri ile bebek mamasının olduğu koliler dağıtıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Açıkalın bir süre önce Suriye'nin Halep kentine bir tır yardım malzemesini gönderdiklerini hatırlatarak, "Daha önce belirlediğimiz aileler ciddi manada ihtiyaç sahipleri ailelerdir. Eksiklerini tespit ederek hazırladığımız kolileri ailelere teslim ettik. Rutin olarak yardımda bulunduğumuz ailelerin yanı sıra tarafımıza ihtiyaç sahibi oldukları yönünde bilgi aldığımız ailelere de yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yardımlar sırasında hassas davranmaya çalıştıklarını belirten Açıkalın, yardım dağıtımlarına imkanlar ölçüsünde devam edeceklerini belirtti.

(CS-OE-Y)



23.01.2017 15:57:48 TSI

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