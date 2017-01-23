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Kaymakam Yurt'tan TESKİ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında TESKİ'nin il genelinde ve özellikle Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Genel Müdür Başa ve Kaymakam Yurt, TESKİ'nin Süleymanpaşa ilçesindeki yatırımlarını incelemek üzere sahaya çıktı. Süleymanpaşa ilçesi için büyük önem taşıyan Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunuldu. TESKİ Çevre Mühendisi Erdem Altınöz tesis hakkında, Genel Müdür Başa ve Kaymakam Yurt'a detaylı bir anlatım yaptı. Daha sonra, ilçenin atıksuyunu, atıksu arıtma tesisine iletecek olan 'Terfi Merkezi 12 Tesisi' incelendi. Yakın bir zaman içerisinde çalışmaların tamamlanacağının ve tesislerin faaliyete geçeceğinin bilgisi alındı.

TESKİ tarafından yapılan, Altınova Mahallesi'nin su baskını ve sel felaketlerini önleyecek olan taşkın koruma inşaatı incelendi. Yapılan taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Altınova Mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası olan yağışlı havalar sonrası yaşanan felaketlerin önleneceği belirtildi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, TESKİ'nin yaptığı atıksu arıtma tesisi, terfi merkezi ve taşkın koruma inşaatı çalışmalarından çok memnun kaldığını belirterek, ayrıca çalışmaların bu sene içerisinde tamamlanacağına sevindiğini dile getirdi.

(YG-MEF-Y)



23.01.2017 15:58:46 TSI

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