YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaraereğlisi'nde çiçek dikimi çalışmaları

Marmaraereğlisi'nde çiçek dikimi çalışmaları

- Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam ediyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan bütün park, bahçe, yeşil alanlar, kaldırımlar, refüjler, meydanlar, çocuk parkları, spor alanları çalışmalarına devam ediyor.

Doğaya ve yeşile olan sevgisi ile bilinen Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın, ilçenin deniz güzelliğinin yanı sıra yeşillenerek ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi hususunda hassas ve özverili çalışmalar yapılması talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, bir yandan yoğun kış şartlarında mevcut ağaçların bakımı için budama işlemi yürütürken, bir yandan da bahar aylarına hazırlıklarını sürdürüyor.

Müdürlük ekipleri ilçe genelinde bulunan bütün park, bahçe, yeşil alanlar, kaldırımlar, refüjler, meydanlar, çocuk parkları, sahil caddesi ve ana caddelerdeki alanlara mevsimlik çiçek dikimi yaptı. Ekipler bahar aylarına girerken olgunlaşarak ilçenin görüntüsünü değiştirecek çiçeklerin dikiminden önce gerekli yerlerde çapalama ve gübreleme işlemini tamamladıktan sonra çiçek dikimini gerçekleştirdi.

(HLD-MEF-Y)



23.01.2017 16:01:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER