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Öğrencilere karne hediyesi kış kampı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yarıyıl tatilinde kış kampında bir araya gelen öğrenciler, gitar eşliğinde türkü söyleyerek, kardan adam ile iglo yaparak ve kitap okuyarak zaman geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projelerinden "Gençlik Akademileri" kapsamında düzenlenen kış kampı için 30 öğrenci, şehir merkezine 45 kilometre uzaktaki Kandilli Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Üç günlük kampa katılan öğrenciler, sıfırın altında 25 derecede kardan adam, Eskimoların "iglo" adı verilen evini ve kardan tank yaptı. Ateş etrafında gitar eşliğinde türkü söyleyip, şiirler okuyan öğrenciler, yanan ateş üzerinden atlayarak eğlendi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil bir süre öğrencilere eşlik etti. Etkinlikte Yıldız, Nurullah Genç'in "Yağmur" adlı şiirini okudu, Taşkesenligil de ateş üzerinden atladı.

Vali Azizoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yarıyıl tatilinden istifade ederek, okullarda başarılı ve gönüllü olanları gençlik kampına getirdiğini söyledi.

Kandilli Kayak Tesisleri'nin bulunduğu alanda gençlerin kampa katıldığını belirten Azizoğlu, "Bu gençlerimizin arasında ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri var. Hem Erzurum hem de kent dışından gelen öğrencilerimiz burada. 3 gün stres atacak, karda eğlenecek, kitap okuyacak, hasbihal edecekler ve sosyal faaliyetlerde bulunacaklar." dedi.

Programı hazırlayanlara ve katılan öğrencilere teşekkür eden Azizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler tatile girdi. 3 günlük de olsa böyle güzel bir mekan da bir araya gelip zaman geçirmiş olmaları, arkadaşlarıyla olmak istemeleri gerçekten takdire şayan. Çocuklarımız böylece kendilerini ikinci yarıya daha iyi hazırlayarak motive ediyorlar. Aynı zamanda Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de burada görmüş ve öğrenmiş olacaklar. Ayrıca eğlenmiş, tatil yapmış olacaklar. Biz de onlarla eğlenmiş olduk. Arkadaşlarımızla ateş yaktık, ateşin yanında türkü söyledik, şiirler okuduk."

Erzurum Artık Kışın Zorluklarını Değil Güzelliklerini Yaşıyor

Kamptaki konuşmasında kış aylarında binlerce kayaksever'in Erzurum'a tatil yapmak için geldiğini de belirten Vali Azizoğlu, şöyle devam etti: "Kış sporları açısından bölge coğrafyası için önemli bir merkez konumuna sahip olan Erzurum, yapılan tesisler sayesinde tam bir cazibe merkezi haline geldi. Erzurum'un böyle güzel tesislere sahip olması sebebiyle kış aylarında binlerce kayaksever, keyifli bir kış tatili geçirmek için ilimizi tercih ediyor. Biz de bu sayede artık Erzurum'da kış mevsiminin zorluklarını değil güzelliklerini yaşıyoruz. Şubat ayında Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpiyatları'na da tüm hemşerilerimizi ve kış sporları severleri bu güzellikleri birlikte yaşamaya davet ediyoruz " diye konuştu.

(ERZ-Y)



23.01.2017 16:04:38 TSI

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