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Başkan Şahin muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, düzenlediği toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen yemekli toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Zihni şahin, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yemek öncesi açılış konuşması yapan AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, "15 Temmuz'da zirve yapan tarihin en büyük ihanetini hep birlikte yaşadık. Milletimizin engin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bertaraf edildi ve bastırıldı. Bugün yine dışarıdan ülkemiz üzerinde hedefi olanlar ve içerideki işbirlikçileri durmadılar, durmuyorlar. Terör olaylarıyla bu süreci devam ettiriyorlar. Geldiğimiz noktaya baktığımızda da referandumun arifesindeyiz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteği inşallah bu süreçte de eksik etmeyeceğinize inanıyorum" dedi.

Başkan Zihni Şahin, "Bafra olarak biz bir aileyiz, bu ailenin güçlenmesi için neler yapabiliriz. Bafra'da herkese düşen görevler var. Belediyemizle beraber meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, ilçe teşkilatımız, ticaret odamız, borsamız, ziraat odamız, sivil toplumlarla beraber organize olursak problemlerimizi asgariye indiririz, çok hizmet almış oluruz, daha çok yol kat etmiş oluruz" diye konuştu.

Başkanlık sistemi hakkında bilgiler veren Milletvekili Orhan Kırcalı, "Cumhurbaşkanını halk denetleyecek. Cumhurbaşkanı seçimle gelecek seçimle gidecek. Halkın karşısına çıkacak, 5 yılda bir seçim yapılacak. Söylemiş olduğu vaatleri yerine getirmiyorsa o cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeyecek. Bundan daha güzel bir denetleme mekanizması var mı. Halk denetleyecek, bizzat sözün sahibi, mührün sahibi denetleyecek.Bu sistemde güçlü bir yürütme var. Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı kararnameleri düzenleme yetkisi var.Cumhurbaşkanının siyasi haklarla alakalı, genel hak ve hürriyetlerle alakalı ve Anayasada belirtilmiş diğer hususlarla alakalı cumhurbaşkanının kararname çıkartma yetkisi yok. Temel hak ve özgürlüklerle alakalı bir yetkisi yok. Siyası haklarla ilgili yetkisi yok ve anayasada düzenlenmiş haklarla alakalı olarak böyle bir yetkisi yok. Burada tek adamlık bir şey söz konusu değil. Yasama organına biraz daha üstünlük sağlanmış. Devamlı şekilde yasama organının denetimi altındasın.1982 Anayasasının cumhurbaşkanına tanımış olduğu yetkiler anayasa değişiklik teklifimizden daha fazla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gelene kadar Cumhurbaşkanlarının 1982 anayasasınında ki yetkilerini kullanmayıp ta Cumhurbaşkanımız kullandığı zaman yaygara koparttılar. Cumhurbaşkanımızın yaptığı fiili durum değil Anayasaya uygun bir durum. Anayasadaki yetkilerini kullandığı bir durum. Türkiye'nin geleceğin düşündüğü için AK Parti anayasa değişiklik teklifini vermiştir" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan yemek ikramı ile toplantı sona erdi.

(ŞU-SLH)



23.01.2017 16:05:08 TSI

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