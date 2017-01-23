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Erdemli Belediyesi sanat etkinliklerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, sanat etkinlikleri çerçevesinde 'Onur Yaprakçı Talk Show' gösterisini vatandaşlarla buluşturdu.

Erdemli Belediyesinin katkılarıyla Erdemli Kültür Merkezi'nde sahne alan Onur Yaprakçı Talk Show vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Max Bendo, Ali Rıza Yılmaz ve Murat Ormiyak'ın konuk olduğu programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Programın sonunda Onur Yaprakçı ve konuklarına Türk Bayrağı veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Onur Yaprakçı'ya başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini belirten Başkan Tollu, her şeye rağmen bu vatan için dik durmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Programı izleyen vatandaşlara da teşekkür eden Tollu, sanat ve kültür dolu günler diledi.

Etkinlik esnasında gelen şehit haberi sebebiyle program erken bitirildi.

(KYM-Y)



23.01.2017 16:06:06 TSI

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