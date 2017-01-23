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Kafkas dernekleri başkanları Adana'da toplandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çerkes Kültür Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Başkanlar Kurulu ve yönetim kurulu ortak toplantısına Adana ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen Kafkas ve Çerkes Dernekleri başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik komisyonu temsilcilerinden oluşan 60'a yakın konuğun katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı İsmail Güneş, dernek temsilcilerini Adana'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güneş, şöyle konuştu:

"Daha çok bir araya gelmeliyiz, daha çok birlikte zaman geçirmeliyiz. İnsanlar arasındaki etkileşim bu yolla daha da artacaktır. Toplumsal birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece ortaya çıkacak tablonun güzel bir örneğini bugün yaşadığımız için mutluyuz."

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yaşar Aslankaya ise konuşmasında, federasyon toplantılarının bölgelerde yapılmasının ne denli faydalı olduğunu Adana toplantısında gördüklerini ifade ederek, "Bugün insanlarımızın büyük bir muhabbet içinde zaman paylaşmasından anlayabiliyoruz. Toplantıya ev sahipliği yapan Adana derneğinin tüm üyelerine Başkan İsmail Güneş nezdinde teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından KAFFED Başkanlar Kurulu, gündemde yer alan konular üzerine çalışma yürüttüler. Toplantıya katılan konuklar dilek ve temennilerini başkanlar ile paylaştılar.

(ELF-Y)



23.01.2017 16:09:17 TSI

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