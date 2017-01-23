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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Direksiyona alkollü geçen sürücü 6 takla attı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:05
Direksiyona alkollü geçen sürücü 6 takla attı

Erdal Anak
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 6 takla attıktan sonra durabildi. Otomobil içerisine sıkışan ve yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla kurtularak, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya Seyir Teras'ı yolundan merkeze ilerleyen 26 yaşındaki Barış B. yönetimindeki 07 HEV 45 plakalı otomobil, aşırı hız yüzünden kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir alt yola fırlayan otomobil 6 takla atarak durabildi. Kazanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Barış B., aracın camını kırarak sıkıştığı yerden dışarı çıktı. Daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildiren Barış B., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Barış B.'nin 64.90 mg alkollü olduğunun belirlendiği kaydedildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Barış B.'nin tedavisinden sonra emniyette ifade verdiği bildirilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

23.01.2017 16:10:25 TSI
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