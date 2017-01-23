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Devrek'te köylü pazarı yeni yerine taşındı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:31
Devrek'te köylü pazarı yeni yerine taşındı
Devrek'te köylü pazarı yeni yerine taşındı

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te hayata geçirilen köylü pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
. Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından hayata geçirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yaklaşık sekiz ay evvel inşasına başlanan üst kısımları oto park diğer iki katı köylü ürünleri pazarı olarak vatandaşların hizmetine sunularak Devreklilere hizmet vermeye başladı. Yeni köylü pazarının hayata geçmesi ile ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci,"Yaklaşık sekiz ay evvel Pazar yeri ve katlı oto park yapılmak üzere sökülen ve daha önce köylü pazarı esnafımızın bulunduğu alana yapılan oto parkımızın alt katında bulunan köy ürünleri satılan Pazar yerimiz oto parkımızın alt katında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Pazar yerimiz 24 saat kamera sistemi izlenmekte olup, havalandırma ve ışıklandırılma noksansız bir şekilde köy ürünleri satan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Oto park ve Pazar yeri inşaatımız süresince Dr. Veysel Atasoy Caddesinde yer gösterdiğimiz 450 pazarcı vatandaşlarımız ve pazara gelen hemşehrilerimiz yeni kapalı Pazar yerlerinde güneşten ve soğuktan etkilenmeyecek şekilde hizmet vermeye başlamıştır. İnşallah çok yakın bir zamanda da oto parkımızı hizmete sunarak daha rahat ve modern bir Devrek oluşturacağız" diye konuştu
(FE-SÖ-Y)

23.01.2017 16:31:37 TSI
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