Özerler ailesinin acı günü
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da vefat eden iş adamı Tahsin Özer düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Özerler ailesinin sevilen isimlerinden Tahsin Özer geçtiğimiz günleri tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Özer için ailelerinin adına taşıyan Özerler Cami'inde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Özerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Özer, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda iş adamı ve cemaat katıldı. Tahsin Özer öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
(GC-
23.01.2017 16:37:36 TSI
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