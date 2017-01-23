23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özerler ailesinin acı günü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:37
Özerler ailesinin acı günü
Özerler ailesinin acı günü

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da vefat eden iş adamı Tahsin Özer düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Özerler ailesinin sevilen isimlerinden Tahsin Özer geçtiğimiz günleri tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Özer için ailelerinin adına taşıyan Özerler Cami'inde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Özerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Özer, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda iş adamı ve cemaat katıldı. Tahsin Özer öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
(GC-

23.01.2017 16:37:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Kur'an ile Bir Saat Baş Başa&quot; programı gerçekleştirildi
YEREL

"KUR'AN İLE BİR SAAT BAŞ BAŞA" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
AFDOS üyeleri &quot;Kış Ortası Su Kuşu Sayımı&quot; faaliyetine katıldı
YEREL

AFDOS ÜYELERİ "KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI" FAALİYETİNE KATILDI
Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje
YEREL

BOLVADİNLİ ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK OLACAK PROJE
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Irak'taki caminin alemleri Sandıklı'dan
YEREL

IRAK'TAKİ CAMİNİN ALEMLERİ SANDIKLI'DAN