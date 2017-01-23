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Sosyal medyanın en güzel Bursa fotoğraflarına ödül



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yaşayan Tarih Bursa' konulu sosyal medya fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanındaki törende, dereceye giren ve teşekkürle ödüllendirilen eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi. Sosyal medyada '#yaşayantarihbursa' hashtagi ile oluşturulan yarışmada, Bursa'yı en iyi yansıtan fotoğrafıyla Gürsel Egemen Ergin birinci, Barış Gider ikinci ve Serdar Aydın da üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dereceye giren eserlerin sahiplerini tebrik ederek, "Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu yarışma ile bütün zamanların güzel şehri Bursa'nın değerlerinin daha da yakından tanınması ve tanıtılmasına katkımız olsun istedik. Bursa'daki restorasyon çalışmalarıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren şehrimizin tarihi mekanlarını halkımızın gözünden görmeyi arzu ettik" dedi.

Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları olan facebook, twitter ve instagram üzerinden '#yaşayantarihbursa' hashtagi ile oluşturulan fotoğraf yarışmasına toplam 8393 fotoğrafın katıldığını, jürinin titiz değerlendirmelerinin ardından 3 eserin dereceye girdiğini ve 35 eserin de teşekkür ödülüyle taltif edildiğini söyledi.

Birinciye cep telefonu, ikinciye drone ve üçüncüye de sanal gerçeklik gözlüğü takdim edilirken, teşekkür ödülü alan fotoğraf tutkunlarına da Yeşil Türbe çinisi ve çeşitli hediyeler verildi.

(MŞ)



23.01.2017 16:39:41 TSI

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