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Bursa'da kar yağışı bekleniyor



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BURSA (İHA) - Bursa Valiliği, salı günü hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ikaz üzerine Bursalıları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bursa'da 24 Ocak Salı günü yağmur yağışı bekleniyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların karla karışık olması bekleniyor. 25 Ocak Çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte aralıklarla kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü akşamına kadar aralıklarla etkili olacağı ve yerde 10-20 santimetre civarında örtü ve yükseklik yapabileceği tahmin edilen kar yağışının pazar günü yurt genelinde sonlanması bekleniyor" denildi.

(AÇ-MŞ)



23.01.2017 16:41:17 TSI

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