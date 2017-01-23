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Saathane düzenleme çalışmaları

- Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır:

- "Tarihi eserlerin restorasyonları bu yıl sonuna kadar bitecek"



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Saathane Meydanı düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarının bu yılın sonuna kadar biteceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Saathane Meydanı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Turan Çakır, "Saathane'de yapımı devam eden hamam, Süleyman Paşa Medresesi, cami ve taşhan var. Cami, medrese ve taşhanın ihalesi yapıldı, restorasyonları devam ediyor. Bu üçünün restorasyonun Vakıflar Genel Müdürlüğü yapıyor. Geçen hafta da Samsun Anıtlar Kurulundan hamamın bulunduğu kısım geçti. Hamamın restorasyonuyla ilgili projeler de hazırlanıyor. Bunların dışında Saathane Meydanı'nda bulunan surların ve temel kalıntılarının da rölöve ve projeleri hazırlanıyor. Bunların dışında Saathane'nin aşağısındaki bölgede bizim kamulaştırma yaptığımız yerler var. Orada bizim planlarımızı mahkemeye vermişlerdi. Davamız Danıştay'da devam ediyor. Kamulaştırmayla alakalı da davanın sonucunu bekliyoruz" dedi.

Tarihi eserlerin restorasyonlarının bu sene sonunda biteceğini vurgulayan Çakır, "Saathane'de süreç 2 aşamadan oluşuyor. Bunlar tarihi yerler ve bizim kamulaştırdığımız yerler. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yeni, daha sonra kamulaştırmak istediğimiz yerlerle ilgili süreç devam ediyor. Mahkeme kararını bekliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu tarihi restorasyonlar bu yılın sonuna kadar hepsi bitecek. Hamam hariç bütün tarihi restorasyon çalışmaları bu yılının sonuna yetişecek" diye konuştu.

(ED-SLH-Y)



23.01.2017 16:44:47 TSI

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